Starmer aterriza en Pekín para iniciar una visita, tras de distanciamiento

Pekín, 28 ene (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, llegó este miércoles a Pekín para iniciar una visita oficial a China de cuatro días para impulsar las relaciones políticas y comerciales entre ambos países, tras años de distanciamiento y en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas.

Starmer, el primer jefe de Gobierno británico que visita China desde 2018, tiene previsto reunirse durante su estancia con el presidente chino, Xi Jinping, y con el primer ministro, Li Qiang, además de desplazarse a Shanghái, según informaron fuentes oficiales chinas y británicas.

El viaje se produce en un momento en el que Londres trata de redefinir su relación con Pekín, con un enfoque que el Ejecutivo laborista ha descrito como «pragmático», y con el objetivo de atraer inversión y reforzar los lazos comerciales con la segunda economía mundial. EFE

