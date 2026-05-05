Starmer avisa a Irán que no se tolerarán los intentos de ataques antisemitas en R. Unido

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Londres, 5 may (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió este martes a Irán de que los intentos de incitar a la violencia y el odio en el Reino Unido «no serán tolerados», en alusión a las sospechas de que Teherán está respaldando varios ataques de cariz antisemita registrados en las últimas semanas en el país.

«Nuestro mensaje a Irán o a cualquier otro país que intente promover la violencia, el odio o la división en la sociedad, es que no lo toleraremos. Por eso estamos agilizando la aprobación de legislación para hacer frente a estas amenazas», afirmó el líder laborista en una declaración en su residencia oficial de Downing Street.

En las últimas semanas se registraron varios ataques antisemitas, como el incendio provocado contra cuatro ambulancias gestionadas por una organización de la comunidad judía en Londres así como el apuñalamiento de dos ciudadanos judíos en un barrio del norte de la capital británica. EFE

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