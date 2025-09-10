Starmer califica de «profundamente preocupante» la violación del espacio aéreo polaco

2 minutos

Londres, 10 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó este miércoles de «profundamente preocupante» la violación del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos y consideró que se trató de una «acción extremadamente imprudente» por parte de Rusia.

«El brutal ataque de esta mañana contra Ucrania y la flagrante y sin precedentes violación del espacio aéreo polaco y de la OTAN por parte de drones rusos son profundamente preocupantes», señaló el primer ministro laborista en un comunicado.

«Esta fue una acción extremadamente imprudente por parte de Rusia y solo sirve para recordarnos el flagrante desprecio del presidente (ruso, Vladímir) Putin por la paz y el constante bombardeo que sufren a diario los ucranianos inocentes», añadió.

El primer ministro dijo que hoy se ha puesto en contacto con su colega polaco, Donald Tusk, para dejar claro el apoyo del Reino Unido a Polonia y que se mantendrá firme en el respaldo a Ucrania.

«Mi sincero agradecimiento a las fuerzas de la OTAN y de Polonia que respondieron rápidamente para proteger a la Alianza», dijo.

Subrayó que el Reino Unido, junto con sus aliados, seguirán ejerciendo presión sobre Putin para alcanzar una paz justa y duradera.

Tusk dijo hoy en el Parlamento que, tras la violación del espacio aéreo por parte de drones rusos, se está más cerca de un conflicto abierto que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial.

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Rusia empleó en total en el ataque contra Ucrania que se extendió a Polonia más de 40 misiles balísticos y de crucero y 415 drones. EFE

vg/cg