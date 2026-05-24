Starmer celebra avances hacia un acuerdo entre EE.UU. e Irán y ofrece apoyo a largo plazo

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Londres, 24 may (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, celebró este domingo los avances conseguidos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para acabar con la guerra en Oriente Medio y ofreció apoyo diplomático para garantizar un acuerdo a largo plazo.

«Acojo con satisfacción el progreso hacia un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Necesitamos ver un pacto que ponga fin al conflicto y reabra el estrecho de Ormuz, con libertad de navegación incondicional y sin restricciones», dijo en X el jefe del Gobierno de Londres.

Starmer afirmó que «es vital que nunca se permita a Irán desarrollar un arma nuclear» y prometió colaborar con los aliados a nivel internacional para asegurar «un arreglo diplomático a largo plazo».

El presidente de EE.UU., Donald Trump, informó el sábado de que se ultiman los detalles de un acuerdo de paz con Irán que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial y cerrado por Teherán desde el inicio de la ofensiva estadounidense-israelí el 28 de febrero.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo por su parte en Nueva Delhi que el mundo podría recibir «buenas noticias» en las próximas horas sobre el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní, aunque advirtió de que no supondrían una resolución definitiva. EFE

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