Starmer celebra los lazos con España y destaca la cooperación en Ucrania y Gaza

Londres, 3 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, celebró este miércoles los lazos entre el Reino Unido y España en una reunión en Londres con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la primera bilateral celebrada en una capital de ambos países en siete años, indicó Downing Street en un comunicado.

Los líderes coincidieron en que los dos Estados, como dos de las mayores democracias europeas, están en una posición «única» para afrontar desafíos compartidos y promover el crecimiento y la prosperidad de sus ciudadanos, señaló la nota.

Starmer y Sánchez abordaron la guerra en Ucrania, al subrayar la importancia de garantizar una paz «justa y duradera», así como la situación en Gaza.

El primer ministro británico reiteró la necesidad de que el grupo extremista Hamás libere a todos los rehenes, de acelerar la ayuda humanitaria y de avanzar hacia un marco de paz que transforme el alto el fuego en seguridad a largo plazo, según el comunicado.

En materia económica, Starmer destacó los fuertes vínculos de inversión y comercio entre los dos países, recordando que España se ha consolidado como el quinto mayor en inversión extranjera directa en el Reino Unido.

Señaló además la oportunidad de llevar la relación bilateral «al siguiente nivel» y de reforzar la cooperación en sectores estratégicos y en comercio.

Además de firmar un acuerdo de cooperación bilateral estratégica, los dos líderes participaron en una mesa redonda con altos directivos de empresas de ambos territorios, en la que se analizó la cooperación económica y se reafirmó el compromiso de mantener un diálogo regular para promover el crecimiento y la inversión.

Entre las compañías participantes estuvieron, por parte española, Aena, Iberdrola, Navantia, Telefónica, FCC, ITP Aero, Santander o Indra, y, por parte británica, AstraZeneca, Barclays, BP y Octopus Energy.

Ambos dirigentes expresaron su intención de mantener contactos regulares en el futuro cercano y continuar trabajando para fortalecer la cooperación bilateral en todos los ámbitos. EFE

jm/rod

