Starmer coincide con Macron en que ataques a centros energéticos pueden agravar la crisis

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Londres, 19 mar (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, coincidió este jueves con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en que los ataques iraníes contra instalaciones energéticas en Catar pueden «agravar» la crisis en la región, dijo un portavoz oficial de Downing Street.

Los líderes abordaron la situación en Oriente Medio y reiteraron la importancia de garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz por ser una ruta marítima clave.

«Es fundamental que los aliados colaboren en un plan viable. Los líderes acordaron volver a hablar próximamente», añadió el portavoz de la residencia oficial del 10 de Downing Street.

Los precios del gas subieron hoy después del ataque israelí del miércoles contra el campo de gas natural de South Pars, en Irán, y el iraní contra el complejo energético Ras Raffan en Catar.

Además del gas, el petróleo ha continuado con su fuerte tendencia al alza y hoy cotiza por encima de los 110 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres. EFE

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