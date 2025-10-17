Starmer condena el veto a hinchas israelíes al partido Aston Villa-Maccabi Tel Aviv

Londres, 17 oct (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó de «equivocada» la decisión anunciada el jueves de prohibir por razones de seguridad la asistencia de los aficionados israelíes del Maccabi Tel Aviv al partido que jugará con el club inglés Aston Villa el próximo 6 de noviembre.

«Esta es una decisión equivocada. No toleraremos el antisemitismo en nuestras calles», dijo el líder laborista en la red social X.

«El papel de la Policía es garantizar que todos los aficionados al fútbol puedan disfrutar del partido sin temor a la violencia ni a la intimidación», añadió.

También la dirigente conservadora, Kemi Badenoch, lo consideró «una vergüenza nacional».

«¿Cómo hemos llegado a esto? Starmer aseguró que los judíos son bienvenidos y están seguros en el Reino Unido, que apoya a la comunidad judía y que usará toda la fuerza de su Gobierno para demostrarlo», recordó.

Badenoch preguntó a su rival político si «respaldará esas palabras con hechos y garantizará que los aficionados judíos puedan entrar en cualquier estadio de fútbol de este país».

«De lo contrario, se envía un mensaje horrendo y vergonzoso: hay zonas del Reino Unido a las que los judíos no pueden ir», apostilló.

Organizaciones judías británicas también criticaron la medida tomada por las autoridades de Birmingham (centro de Inglaterra) así como el propio Ejecutivo israelí, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, pidió que se revoque esa decisión «cobarde».

El Aston Villa confirmó el jueves que su partido de Europa League contra el Maccabi Tel Aviv del próximo 6 de noviembre se jugará en Villa Park sin aficionados visitantes.

El club de Birmingham explicó que, tras consultarlo con el Safety Advisory Group (SAG), que es el organismo local responsable de la seguridad en Villa Park, esta es la mejor decisión posible «basada en un número de factores físicos y de seguridad».

El SAG escribió el jueves al Aston Villa y la UEFA para aconsejar que no se permita la entrada de aficionados visitantes al estadio, debido a la posibilidad de choques, en un ambiente de tensión en el Reino Unido tras un atentado el pasado 2 de octubre contra una sinagoga en Mánchester (norte inglés).

La Policía de West Midlands coincidió en que es un partido potencialmente peligroso y que cabe la posibilidad de que tengan que lidiar con protestas antes y después del encuentro. EFE

