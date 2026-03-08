Starmer condena los ataques de Irán en una conversación con el presidente de los Emiratos

1 minuto

Londres, 8 mar (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó «los ataques indiscriminados de Irán» en Oriente Medio en una conversación telefónica este domingo con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Starmer agradeció Al Nahyan «el continuo apoyo de los EAU a los ciudadanos británicos que se encuentran allí», según un comunicado de Downing Street.

El Gobierno británico trabaja con aerolíneas comerciales para aumentar la capacidad en las rutas de regreso al Reino Unido y ayudar a quienes deseen marcharse, apunta la nota.

Por otra parte, el primer ministro británico explicó a Al Nahyan que, además de los cuatro cazas Typhoon enviados a Catar, Londres cuenta también en la zona con especialistas en la lucha contra drones, a fin de apoyar las labores de defensa de sus socios en el Golfo.

Aunque el Reino Unido no participa en los ataques contra Irán iniciados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el 1 de marzo autorizó a EE.UU. a utilizar sus bases pero solo para operaciones con fines defensivos, para proteger posiciones británicas y de sus aliados en Oriente Medio. EFE

jm/fpa