Starmer descarta dimitir tras unas elecciones locales británicas que potencian a Reform UK

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El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, declaró el viernes que descarta dimitir, pese a los «duros» resultados en las elecciones locales para su partido, que sufrió una importante pérdida escaños de escaños, registrándose un fuerte avance de la formación antiinmigración Reform UK.

«No voy a marcharme y sumir al país en el caos. Los resultados son duros, muy duros, y no voy a maquillarlos», dijo Starmer, después de que su partido, perdiera a cientos de concejales en Inglaterra.

«Esto duele, y debe doler, y yo asumo la responsabilidad», añadió.

El partido antiinmigración Reform UK, liderado por Nigel Farage, había ganado 641 escaños, mientras que los laboristas perdieron 460 en 73 de los 136 consejos municipales ingleses que habían anunciado resultados la tarde del viernes.

Además, Reform UK había tomado el control de tres ayuntamientos, los de Suffolk y Essex (este de Inglaterra), además de Newcastle-under-Lyme (centro).

Algunos medios británicos apuntan a que la exviceprimera ministra, Angela Rayner, o el ministro de Sanidad, Wes Streeting, podrían intentar desplazar a Starmer tras los resultados.

«Los laboristas ganaron las elecciones generales de 2024 principalmente porque los conservadores eran profundamente impopulares tras 14 años en el gobierno», afirma a la AFP, Mark Garnett, analista político y exprofesor de la Universidad de Leicester.

Para Garnett, las elecciones locales «muestran que el Partido Laborista ha tardado menos de dos años en volverse igual de impopular, si no incluso más. Ha estado perdiendo apoyo frente a Reform UK por la derecha y el Partido Verde por la izquierda».

El líder de Reform UK, Nigel Farage, celebró esta tendencia en el conteo que lo favorece, estimando que demuestra que su partido «ha llegado para quedarse».

«Estamos asistiendo a un cambio histórico en la política británica», afirmó Farage.

– Avance de Reform UK –

«Somos competitivos en todas las regiones del país. Somos el partido más nacional, hemos llegado para quedarnos», añadió el líder de Reform UK.

En total, más de 5.000 escaños locales estaban en juego en estas elecciones en Inglaterra, de un total que supera los 16.000.

En estas elecciones no se votó por las alcaldías de ciudades como Londres, aunque sí en los consejos municipales de 32 de sus distritos. La elección del alcalde de la capital está prevista en 2028.

Tampoco saldrán elegidos los máximos responsables de ciudades como Liverpool o Newcastle, ni hubo votaciones en Mánchester o Birmingham, pero sí en sus áreas metropolitanas (Greater Manchester y West Midlands, respectivamente).

Los conservadores, liderados por Kemi Badenoch, perdieron cientos de concejales, aunque lograron mantener el control de Westminster, en el centro de Londres.

En Londres, los Verdes atrajeron a votantes descontentos de la izquierda.

Al celebrar la elección de Zoe Garbett como alcaldesa en el distrito londinense de Hackney, Zack Polanski, líder de los Verdes, dijo que la política bipartidista está «muerta y enterrada».

Para el partido de Starmer, los resultados podrían ser aún más dolorosos, con la posible pérdida de su bastión galés, en las autonómicas, lo que sería una novedad desde la creación de un Parlamento de ese territorio británico en 1999.

– Gales y Escocia –

El partido nacionalista de izquierda Plaid Cymru aparecía ligeramente en cabeza en Gales, delante de Reform UK, en una encuesta publicada antes de la votación.

En las autonómicas de Escocia, los laboristas también temen una dura derrota que los situaría por detrás de Reform UK.

Sin embargo, según las encuestas, el Parlamento escocés debería seguir en manos del partido independentista Scottish National Party (SNP), en el poder desde hace 19 años.

La popularidad de Starmer ha caído tras una serie de errores, cambios de postura y polémicas, lo que ha despertado dentro de su partido la tentación de reemplazarlo en 10 Downing Street.

«Estas elecciones han sido vistas como un referéndum para Starmer. Algunos de sus partidarios pueden sentirse aliviados de que los resultados no hayan sido aún peores», afirma el analista Garnett.

La inmigración también concentra el descontento de muchos británicos, mientras que el número de migrantes clandestinos que llegaron a través del Canal de la Mancha desde 2018 se acerca a los 200.000.

La impopularidad de Starmer aumentó en los últimos meses por nombrar embajador en Washington a Peter Mandelson, pese a sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

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