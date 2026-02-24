Starmer destaca la resistencia y liderazgo de Ucrania ante la agresión rusa

Londres, 24 feb (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, destacó este martes la resistencia y el liderazgo de Ucrania ante la invasión rusa de ese país, al cumplirse el cuarto aniversario de la «agresión» del presidente ruso, Valdímir Putin.

El dirigente laborista, en nombre de la llamada Coalición de Voluntarios, envió un mensaje de apoyo al pueblo ucraniano y reiteró que diga lo que diga Putin, «Rusia no está ganando» esta guerra.

«Debemos cambiar la narrativa con fuerza y determinación. A este respecto, Rusia sufrió el pasado año medio millón de bajas para ocupar menos de un 1 % de territorio ucraniano. No es un país que tras cuatro años de conflicto esté ganando», subrayó Starmer.

El primer ministro recordó que se dijo al comienzo de la guerra que esta sería «muy breve» y que, «sin duda, Rusia ganaría en un muy corto periodo de tiempo», si bien la situación cuatro años después, destacó, es diferente.

«Esa es la narrativa -prosiguió- que debemos presentar en todo el mundo. Rusia no está ganando. En segundo lugar, debemos elevar la presión sobre Rusia y sobre su economía de guerra».

En ese sentido, confirmó que el Gobierno británico anunció hoy nuevas sanciones contra Moscú, el mayor paquete de medidas contra el Kremlin desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, a fin de reprimir los ingresos energéticos rusos.

En concreto, la medida se dirige hacia una de las compañías de oleoductos más grandes del mundo, PJSC Transneft, responsable del transporte de más del 80 % de las exportaciones petroleras rusas, lo que dificulta aún más la lucha del Kremlin por encontrar compradores para su petróleo sancionado.

Las nuevas medidas también afectan a la red oscura rusa de comerciantes ilegales de petróleo, sancionando a 175 empresas de la red petrolera «2Rivers», uno de los mayores operadores de flotas clandestinas a nivel mundial y un importante comerciante de crudo ruso.

«Creo que es realmente importante, como dijo Emmanuel (Macron) en la última reunión, que tengamos mayor enfoque y determinación sobre el trabajo efectuado respecto a la red oscura», agregó Starmer junto al presidente francés. EFE

