Starmer destaca resistencia y liderazgo de Ucrania ante la agresión rusa

Londres, 24 feb (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, destacó este martes la resistencia y liderazgo de Ucrania ante la invasión rusa de su país, al cumplirse el cuarto aniversario de la «agresión» del presidente ruso, Valdímir Putin.

El dirigente laborista, en nombre de la llamada Coalición de Voluntarios, envió un mensaje de apoyo al pueblo ucraniano y reiteró que diga lo que diga Putin, «Rusia no está ganando» esta guerra. EFE

