Starmer dice adiós antes de ver el Inglaterra-Argentina con la promesa de apoyar a su sucesor

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El primer ministro británico saliente, Keir Starmer, prometió este miércoles brindar «todo su apoyo» a su sucesor, Andy Burnham, durante su última sesión de preguntas en el Parlamento, marcada por la emoción, el humor y las alusiones futbolísticas.

«Brindaré todo mi apoyo a mi sucesor. Deseo que este gobierno laborista tenga éxito», declaró Keir Starmer, quien dimitió el 22 de junio tras meses de presión dentro de su propio Partido Laborista.

Convertido en una figura impopular, en un contexto de crisis del coste de la vida, Starmer solo permaneció dos años en el cargo.

El viernes cederá el liderazgo del Partido Laborista y el lunes entregará el poder en Downing Street al exalcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, una figura más carismática y un hábil comunicador.

Starmer fue despedido con aplausos durante esta cita semanal imprescindible de la vida democrática británica.

Esta vez, sin embargo, el ambiente estuvo marcado por la cordialidad y las bromas, especialmente sobre fútbol, a pocas horas de la semifinal del Mundial de 2026 entre Inglaterra y Argentina.

«No me importa el resultado de esta noche, siempre que ganemos», dijo un Keir Starmer visiblemente relajado, conocido habitualmente por su estilo sobrio de jurista.

Starmer, seguidor del Arsenal, explicó que seguirá el partido por televisión.

Cuatro años después del célebre «Hasta la vista, baby» con el que el ex primer ministro conservador Boris Johnson se despidió en ese mismo lugar, Keir Starmer puso fin a su última sesión de preguntas con un rotundo «Goodbye» («Adiós»).

«Este es el final de mi trayectoria política», declaró, aunque tiene previsto seguir siendo diputado por el momento. Sentada a su lado, la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, que previsiblemente perderá su cargo en el próximo gobierno, no pudo contener las lágrimas.

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