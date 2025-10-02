Starmer dice estar «horrorizado» por el ataque a una sinagoga de Mánchester en Yom Kippur

2 minutos

Copenhague, 2 oct (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo estar «horrorizado» por el ataque con cuatro heridos de este jueves en una sinagoga en Mánchester (norte de Inglaterra) y subrayó que es «aún más terrible» al ocurrir en Yom Kippur, una de las celebraciones más importantes del calendario judío.

«Estoy horrorizado por el ataque a una sinagoga en (el barrio de) Crumpsall. El hecho de que haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más terrible. Mis pensamientos están con los seres queridos de todos los afectados, y agradezco su labor a los servicios de emergencia», afirmó en un mensaje publicado en X desde Copenhague, donde asiste a la cumbre de la Comunidad Política Europea.

Cuatro personas resultaron heridas después de que un hombre fuera apuñalado y un coche arrollara a transeúntes en el exterior de la sinagoga, especialmente concurrida por el Yom Kippur.

La Policía del Gran Mánchester confirmó que ha disparado al presunto autor y pidió a los ciudadanos evitar la zona mientras continúan las investigaciones.

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, dijo que cree que el supuesto asesino está muerto y precisó que la víctima apuñalada parece ser el guarda de seguridad del templo.

La líder del Partido Conservador -primero de la oposición-, Kemi Badenoch, calificó el incidente como un «ataque vil y repugnante» cometido contra la comunidad judía del Reino Unido «en su día más sagrado» y pidió combatir «el aumento del antisemitismo».

«Sé que muchas personas judías en nuestro país se sienten inseguras, y quiero expresar mi más sincero pésame a quienes han resultado afectados por este terrible suceso», declaró a la emisora BBC.

Por su parte, el líder de los Liberal Demócratas -tercera fuerza parlamentaria-, Ed Davey, dijo en Bluesky estar «horrorizado y consternado por el ataque frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Yom Kippur» y expresó sus condolencias a las víctimas.

En declaraciones a medios locales, un hombre judío dijo: «Es el día más sagrado del año y lo entendemos: ya no hay lugar para los judíos en el Reino Unido. Se acabó».

Los ataques considerados antisemitas, así como los islamófobos, han aumentado en este país desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y el inicio de la guerra en Gaza. EFE

