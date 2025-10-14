Starmer dice que el plan de Gaza puede poner fin a un «terrible capítulo» de la historia

2 minutos

Londres, 14 oct (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo este martes que el plan de paz para Gaza supone una «oportunidad» para poner fin a un «terrible capítulo» de la historia, después de la ratificación del alto el fuego y la liberación de los rehenes israelíes en la víspera.

«Los rehenes israelíes están libres, el bombardeo de Gaza ha cesado y la tan necesitada ayuda humanitaria está empezando a entrar (en la Franja) como resultado del plan de paz liderado por el presidente (estadounidense, Donald) Trump», dijo Starmer durante una comparecencia en la Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento británico.

«Tenemos la ocasión. Es la oportunidad de cerrar finalmente un terrible capítulo de la historia», continuó.

En esta línea, el jefe del Gobierno británico dijo que, si bien la ceremonia de firma que se produjo este lunes en Egipto, a la que acudieron una veintena de líderes internacionales, fue «histórica», lo que ahora importa es la rápida implementación del plan y conseguir ayuda «tan pronto como sea posible».

Starmer expresó ante los Comunes la intención de que el Reino Unido juegue un papel líder en la segunda fase del plan de paz, centrada en la reconstrucción de Gaza, junto a otros socios internacionales.

«Primero con una conferencia aquí esta semana, liderada por el secretario de Estado para Oriente Medio (Hamish Falconer). Segundo, apoyando los acuerdos de gobierno transitorios en Gaza y trabajando con la Autoridad Palestina en las reformas vitales que necesitan hacer. Y tercero, para garantizar la seguridad de un alto el fuego en Gaza, monitorizando la planificación del plan de estabilización», enumeró.

También indicó que, dada la experiencia previa del Reino Unido en los conflictos con Irlanda del Norte, el país está preparado para asumir un «rol total» en el desmantelamiento de las armas y las capacidades de Hamás, porque, de lo contrario, «no puede haber un futuro viable para Gaza ni seguridad para Israel».

Durante su discurso, también recordó el reciente atentado terrorista ocurrido en Yom Kipur en una sinagoga de Mánchester que dejó dos víctimas mortales, un «ataque contra los judíos por ser judíos» que hizo patente que el antisemitismo «está de nuevo en auge en el Reino Unido».

«Escalaremos la protección que proveemos a la comunidad judía. Implementaremos nuevas medidas para prevenir el odio y el abuso del derecho democrático a la protesta y no nos detendremos ante nada para erradicar el antisemitismo», afirmó. EFE

rb/jm/rf