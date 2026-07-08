Starmer dice que la OTAN sale «más fuerte y unida» de la cumbre de Ankara

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Ankara, 8 jul (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que la OTAN sale «más fuerte y unida» de la cumbre de dos días celebrada hasta este miércoles en Ankara, en la que los aliados subrayaron su compromiso con la defensa colectiva y los países europeos asumieron una mayor responsabilidad en la defensa.

«Ha sido una buena cumbre. Logramos lo que queríamos lograr: unidad. Es muy importante que la haya, especialmente dados los conflictos en curso en Ucrania y en Irán», declaró Starmer en un encuentro con los medios.

Según el líder laborista, que en breve será sustituido en el cargo tras anunciar el pasado 22 de junio su dimisión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también «expresó su gran satisfacción, celebrando tanto el espíritu como la unidad de la reunión».

Durante la cumbre, el Reino Unido anunció una iniciativa con otros once países europeos, entre ellos España, para invertir 50.000 millones de dólares (42.700 millones de euros) durante la próxima década en capacidades de ataque de precisión de largo alcance destinadas a reforzar la defensa aliada.

Además, los Gobiernos británico y turco firmaron una nueva asociación de seguridad y defensa, con el objetivo de reforzar su cooperación militar y estratégica ante el actual «escenario de seguridad euroatlántico cambiante». EFE

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