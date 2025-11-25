Starmer dice que las conversaciones para alto el fuego en Ucrania van «en buena dirección»

Londres, 25 nov (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, aseguró este martes al resto de países aliados de la Coalición de Voluntarios que las conversaciones para un posible alto el fuego en Ucrania avanzan «en una dirección positiva», de acuerdo con declaraciones recogidas por medios británicos.

Al comienzo del encuentro telemático de esta tarde, el líder británico dijo: «Creo que estamos avanzando en una dirección positiva y los indicios actuales apuntan a que, en gran parte, la mayoría del texto, según indica (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski, puede aceptarse», según la agencia de noticias británica PA.

«Era una oportunidad para garantizar que el borrador del plan reflejara plenamente los intereses de Ucrania y sentara las bases para una paz duradera», comentó Starmer, quien añadió que Kiev había propuesto «algunos cambios constructivos» al acuerdo con el apoyo de asesores de seguridad nacional europeos. EFE

