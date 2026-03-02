Starmer dice que Trump le expresó su desacuerdo con Reino Unido por no sumarse a ataques

1 minuto

Londres, 2 mar (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este lunes que el presidente estadounidense, Donald Trump, le expresó su «desacuerdo» por no haber sumado a su país a Estados Unidos e Israel en sus ataques contra Irán.

En la Cámara de los Comunes, Starmer justificó esa decisión porque dijo «mi obligación es velar por los intereses británicos».

«No nos unimos a los ataques pero continuaremos con nuestras actividades defensivas junto a Alemania y a Francia» con el fin de «destruir la capacidad de Irán de disparar misiles».

En ese sentido, justificó el permiso dado ayer a la aviación estadounidense para usar las bases británicas en la región, pero -especificó- no en las de Chipre, una de las cuales fue atacada la pasada noche por drones iraníes.

También tuvo palabras de aliento para los 300.000 británicos que aseguró se encuentran en la región del Golfo, ya sea como turistas o como residentes, y lamentó que «sus hoteles o aeropuertos» hayan sido blanco de los bombardeos iraníes. Les garantizó que «podrán volver a casa con tanta seguridad y rapidez como sea posible».

Además, prometió que su Gobierno prestará la adecuada protección a mezquitas y sinagogas en el Reino Unido, uno de los países europeos con mayor población tanto musulmana como judía. EFE

fjo/rod