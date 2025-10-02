Starmer dice que Ucrania e inmigración marcarán la agenda de la cumbre europea

Copenhague, 2 oct (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó este jueves que la guerra en Ucrania y la inmigración serán los ejes de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), donde los líderes debatirán fórmulas conjuntas para reforzar el apoyo a Kiev y frenar los flujos migratorios.

«Ciertamente hablaremos de inmigración ilegal y de qué más medidas podemos adoptar juntos. Siempre he defendido que trabajar con otros países ofrece una respuesta más fuerte», declaró a los medios a su llegada a la reunión en Copenhague.

«Hay un gran apetito, muchos países quieren trabajar con nosotros sobre qué más podemos hacer», añadió.

El jefe del Gobierno británico subrayó además que los jefes de Estado y de Gobierno abordarán cómo incrementar la ayuda a Ucrania y la presión sobre el presidente ruso, Vladímir Putin.

«Serán realmente la migración y Ucrania los dos temas dominantes en las discusiones de este jueves», señaló.

Starmer, que durante la jornada moderará un coloquio sobre migración, aprovechó la cita para anunciar un importante cambio en la política migratoria del Reino Unido, que ahora eliminará el derecho automático de los refugiados a la residencia permanente y a la reagrupación familiar, estableciendo una ruta más larga hacia el asentamiento. EFE

jm/cg