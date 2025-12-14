Starmer envía condolencias por el tiroteo en Australia y judíos británicos se solidarizan

2 minutos

Londres, 14 dic (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, envió este domingo sus condolencias a los afectados por el tiroteo en una playa de Australia, que causó diez muertos, incluido uno de los presuntos agresores, mientras que los judíos británicos expresaron su solidaridad por el suceso, al parecer ocurrido durante la festividad de Janucá.

«Noticias profundamente angustiosas desde Australia. El Reino Unido envía nuestros pensamientos y condolencias a todos los afectados por el terrible ataque en Bondi Beach. Estoy informado sobre la evolución de la situación», afirmó en X el jefe del Gobierno laborista.

Si bien no se ha confirmado oficialmente, la Junta de Diputados de Judíos Británicos, representante de esta comunidad en el Reino Unido, asumió que se trata de un posible atentado antisemita.

«Estamos consternados al conocer las noticias sobre un tiroteo en Bondi Beach, Sídney, Australia, con múltiples víctimas en un evento judío de Janucá», declaró en un comunicado.

«Mientras se conocen más detalles, hemos estado en contacto con nuestros socios australianos del Consejo Ejecutivo de Judíos de Australia para expresarles nuestra solidaridad y ofrecer nuestro apoyo», dijo.

«Los flagelos del terrorismo y el antisemitismo son desafíos internacionales compartidos y requieren una acción concertada y decidida para derrotarlos», afirmó.

Las autoridades australianas confirmaron este domingo la muerte de 10 personas, incluido uno de los presuntos agresores, en la playa de Bondi por un tiroteo que causó al menos 12 heridos.

La Policía indicó que un segundo sospechoso ha sido detenido y que se ha localizado un supuesto dispositivo explosivo.

Aunque las autoridades no han determinado todavía si existe relación entre los hechos, se sabe que en un parque infantil cerca de la playa se estaba celebrando un evento de celebración de la festividad judía de Janucá. EFE

jm/vh