Starmer evalúa la «realidad» política ante conjeturas sobre su dimisión inminente

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Londres, 21 jun (EFE).- Keir Starmer está reflexionando sobre la «realidad» política a la que se enfrenta, admitió este domingo el titular de Comercio, Peter Kyle, en medio de las conjeturas de que el primer ministro británico puede dimitir este lunes o en los próximos días.

El líder laborista y jefe del Gobierno, muy debilitado tras el varapalo electoral sufrido por su partido en los comicios locales ingleses y regionales del pasado 7 de mayo, afronta una fuerte presión de varios ministros y sindicalistas para que renuncie o dé a conocer un calendario para su salida ordenada del poder.

¿Dimisión este lunes?

Las presiones han aumentado después de que el hasta ahora alcalde de Mánchester, Andy Burnham, una figura popular en las filas laboristas, ganase el pasado jueves el escaño inglés de Makerfield, lo que le permitirá -al ser ya diputado- desafiar el liderazgo de Starmer, a fin de sustituirle como líder laborista y primer ministro.

Los medios afirman que cada vez son más los diputados laboristas que piden la dimisión de Starmer, pero el pasado viernes el político insistió en que no abandonará su cargo.

El dominical The Observer reveló este domingo que el primer ministro podría dimitir tan pronto como este lunes al llegar a la conclusión de que su mandato ha llegado a su fin, después de que una mayoría de diputados laboristas manifestasen su apoyo a Burnham como sucesor.

En declaraciones este domingo a la cadena Sky, Kyle dijo que no había hablado con el primer ministro desde el viernes, cuando mantuvo una «conversación sincera» con él, pero no descartó los rumores de que Starmer planea anunciar su dimisión en los próximos días.

Sobre esas conjeturas, Kyle afirmó que «lo único» que podía «afirmar con certeza es que el primer ministro está trabajando arduamente, como todos los días».

«Es una de las personas más trabajadoras que he conocido, y hoy, como todos los días, está trabajando sin descanso», recalcó.

«Al mismo tiempo, también está intentando crear un espacio donde pueda pensar y reflexionar sobre la realidad y los desafíos políticos, así como sobre las oportunidades que se nos presentan», añadió.

Los comentarios del ministro suponen un cambio de tono por parte del Gobierno, después de que Starmer insistiera el viernes en que se presentaría a unas eventuales elecciones internas.

Entre Burnham y el auge de Reform UK

Starmer permanece hoy en su residencia de campo de Chequers (a las afueras de Londres), donde analiza su posición, según los medios.

La entrada de Burnham en el Parlamento sitúa a Starmer en una situación difícil, ya que el antiguo alcalde ha indicado que tiene intención de desafiar el liderazgo del primer ministro e iniciar una contienda interna para sustituirle si éste no presenta la dimisión.

Burnham, quien contra todo pronóstico derrotó al partido populista de derechas Reform UK en Makerfield por amplia mayoría, jurará mañana lunes como diputado y tiene previsto reunirse con Starmer.

Para desafiar al primer ministro, Burnham necesita el apoyo de un mínimo de 81 diputados -el 20 % del grupo parlamentario-, pero sus partidarios afirman que cuenta con el respaldo de más de 200.

Esa cifra es crucial porque es la mitad del grupo laborista parlamentario e implica que Starmer ya no puede asegurarle al rey Carlos III, jefe del Estado británico, que cuenta con la «confianza» (apoyo) de la Cámara de los Comunes para gobernar.

En los comicios de mayo, Reform UK fue la formación más votada y se mantiene primera en los sondeos sobre intención de voto. EFE

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