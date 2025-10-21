Starmer felicita a Takaichi por su histórica elección como primera ministra de Japón

Londres, 21 oct (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, felicitó públicamente a la conservadora Sanae Takaichi por su «histórica elección» como la primera mujer en acceder al cargo de primera ministra de Japón.

«Felicidades, Sanae Takaichi, por su voto histórico como la primera mujer primera ministra de Japón», escribió el jefe del Gobierno británico en la red social X.

En un breve mensaje, Starmer dijo que confiaba en poder trabajar junto a Takaichi y destacó que la relación entre el Reino Unido y Japón está «dando resultados» para ambos países desde el comercio y la innovación hasta la defensa y seguridad.

Takaichi se convirtió este martes en primera ministra del país asiático después de hacerse con la victoria en la votación parlamentaria para elegir el cargo, sustituyendo a Shigeru Ishiba, que anunció su dimisión en septiembre tras los malos resultados electorales cosechados durante su poco más de un año en el poder.

También logró asimismo seguir los pasos de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, a quien Takaichi, apodada como la ‘Dama de Hierro’ nipona, ha nombrado en varias ocasiones como una de sus mayores influencias en política. EFE

rb/jgb