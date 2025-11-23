Starmer habló con Trump sobre el «momento crítico» para alcanzar la paz en Ucrania

Londres, 23 nov (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, habló este domingo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Ucrania y ambos coincidieron en la necesidad de trabajar ante un «momento crítico» para alcanzar la paz, informó un portavoz del 10 de Downing Street.

Trump y Starmer «abordaron diversos aspectos de las conversaciones de alto nivel que se celebran hoy en Ginebra sobre el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania», indicó la fuente.

«Acordaron en que todos debemos trabajar juntos en este momento crítico para lograr una paz justa y duradera. Acordaron mantenerse en contacto.», precisó el portavoz.

El plan de paz de EE.UU., según los medios, pide a Kiev que limite su Ejército a un máximo de 600.000 soldados después de la guerra, que descarte entrar en la OTAN y que se retire del territorio que todavía controla en su región oriental del Donbás, que quedaría tras la guerra como zona desmilitarizada y sería reconocida de facto como rusa.

Washington ha dado de plazo a Kiev hasta el próximo jueves para que acepte el acuerdo de paz. EFE

