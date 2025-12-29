Starmer habla con Trump y otros líderes sobre la «urgencia» de acabar la guerra en Ucrania

Londres, 29 dic (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, resaltó la «urgencia» de acabar la guerra en Ucrania en una conversación el presidente de EE.UU., Donald Trump, mantenida tras su reunión con su colega ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este lunes el Gobierno del Reino Unido.

Según una nota divulgada hoy por la residencia oficial de Downing Street, Starmer habló también con Zelenski y otros líderes europeos sobre los esfuerzos para asegurar una paz «justa y duradera» en Ucrania.

«Subrayaron la importancia de contar con sólidas garantías de seguridad y reafirmaron la urgencia de poner fin a esta guerra brutal lo antes posible», se agrega en el comunicado.

El primer ministro hizo hincapié en el compromiso del Reino Unido de colaborar estrechamente con sus aliados para «mantener el impulso en los próximos días», mientras que Trump destacó su liderazgo para impulsar el apoyo internacional.

Tras la reunión de más de tres horas que tuvo lugar ayer en la residencia de Mar-a-Lago (Florida) de Trump, el presidente de EE.UU. y Zelenski señalaron avances hacia un acuerdo de paz, aunque sin cerrar ningún pacto y reconociendo que quedan por resolver «cuestiones espinosas». EFE

