Starmer hará saber a Herzog que el Reino Unido condena el ataque israelí en Catar

1 minuto

Londres, 10 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este miércoles en el Parlamento que dejará «absolutamente claro» al presidente israelí, Isaac Herzog, que el Reino Unido condena el ataque del martes contra los líderes de Hamás en Catar.

En la sesión de control en la Cámara de los Comunes, Starmer agregó que también hará saber a Herzog, con el que se reunirá esta tarde en la capital británica, que las restricciones a la ayuda en Gaza «deben levantarse», la ofensiva en la franja palestina «debe detenerse» y la construcción de asentamientos «debe cesar».

«Condeno los ataques que Israel llevó a cabo ayer en Doha. Violan la soberanía de Catar, no contribuyen en nada a garantizar la paz con la que el Reino Unido y muchos de nuestros aliados están comprometidos», agregó el primer ministro, en la primera sesión de control desde que hiciera el viernes un reajuste del Gobierno.

Antes, en un comunicado, Starmer consideró que el ataque de ayer ha sido una «flagrante violación» de la soberanía de Catar.

El líder laborista habló anoche con el emir, Tamim bin Hamad Al Thani, a quien reiteró la condena del Reino Unido a la acción israelí de ayer y expresó las condolencias por la muerte de un agente de seguridad catarí en el ataque.

La organización Hamás dijo ayer que cinco de sus miembros murieron en el ataque israelí en Doha, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora. EFE

vg/jgb