Starmer inicia su visita a China para mejorar relaciones políticas y comerciales con Pekín

3 minutos

Pekín, 28 ene (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, comienza este miércoles una visita oficial a China con la que busca reencauzar las relaciones bilaterales tras años de distanciamiento e intensificar los lazos comerciales, con el deterioro de sus relaciones con Estados Unidos como trasfondo.

Starmer, que además de Pekín visitará Shanghái, se verá el jueves con el presidente chino, Xi Jinping, según medios británicos, y también mantendrá un encuentro oficial con su homólogo, Li Qiang, entre otras actividades.

El mandatario, primer líder británico que visita China desde 2018, llega acompañado de miembros de su gabinete y de una delegación compuesta por unos 60 empresarios y representantes de instituciones culturales como HSBC -el mayor banco del mundo-, la farmacéutica GSK o las automotrices Jaguar y Land Rover.

El objetivo principal, según un portavoz de Downing Street, es captar inversión y estrechar los lazos comerciales, aunque medios británicos han adelantado que Starmer también espera conseguir el visto bueno de Pekín para reformar la deteriorada embajada británica en China y negociar la cooperación en materias como la inmigración ilegal.

Según adelantó el lunes el Ministerio chino de Comercio, durante la visita se firmarán acuerdos de comercio e inversiones con los que se pretende incrementar la cooperación en áreas como energías limpias, salud, industrias creativas y manufactura inteligente, a lo que se suma un foro de emprendedores de ambos países con más de cien participantes confirmados.

La cartera destacó en un comunicado las relaciones comerciales «sanas y estables» desarrolladas en el pasado entre Pekín y Londres, con una balanza comercial que en 2025 alcanzó los 103.000 millones de dólares en el caso de los bienes, 30.000 millones en el de los servicios y 68.000 millones en el ámbito de las inversiones en ambas direcciones.

También subrayó que al tiempo que el proteccionismo comercial global se intensifica, «China y el Reino Unido eligen el libre comercio y la salvaguarda del sistema comercial multilateral».

Ante las críticas que suscita entre la oposición política un acercamiento a Pekín, Downing Street señaló que el enfoque del primer ministro será «pragmático y adulto», anteponiendo el interés nacional y la prosperidad de las familias británicas.

«Meter la cabeza bajo tierra y fingir que China no importa sería una temeridad, que haría al Reino Unido más pobre y menos seguro», afirmó esta fuente.

La visita de Starmer se produce después de que el pasado día 20 su Gobierno autorizara la apertura cerca del Tower Bridge de Londres de una superembajada china, pese a la oposición de diputados conservadores y de y algunos laboristas, que temen injerencias en infraestructura crítica.

En los últimos meses, el líder laborista ha expresado su intención de mejorar la relación con China, que vivió una «época dorada» bajo el Gobierno conservador de David Cameron desde 2010 hasta su marcha tras el referéndum del Brexit en 2016, cuando el Partido Conservador endureció su línea con la potencia asiática.

El paso de Starmer por Pekín sigue a las visitas realizadas en los últimos meses por los mandatarios de Francia, Canadá, Irlanda o España, a los que también se sumará el canciller alemán, Friedrich Merz, a finales de febrero. EFE

