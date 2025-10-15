Starmer insta a Hamás a respetar el pacto de alto el fuego y liberar al resto de rehenes

Londres, 15 oct (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, instó este miércoles al grupo islamista Hamás a respetar el pacto de alto el fuego en Gaza y liberar a los rehenes israelíes que aún retiene, al tiempo que pidió avanzar hacia la siguiente fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

«La devolución de los cuerpos de los rehenes fallecidos es un momento profundamente doloroso para las familias que han soportado un sufrimiento terrible y prolongado durante los dos últimos años», dijo Starmer en un comunicado.

«La pérdida de Yossi Sharabi (cuyo cadáver se entregó el lunes) será sentida profundamente entre sus parientes (algunos de ellos en el Reino Unido), después de que Hamás prolongara cruelmente su horror y les negara el derecho a llorar su muerte», añadió el dirigente laborista.

«Sé, por haberme reunido con su familia, lo querido que era Yossi y lo devastadora que ha sido esta experiencia. Mis pensamientos están con ellos y con todos los familiares de los rehenes», afirmó.

Starmer recalcó que Hamás, que el lunes entregó a Israel los últimos veinte rehenes vivos, «debe ahora devolver los cuerpos de los fallecidos y respetar los términos del alto el fuego».

«De cara al futuro, continuaremos trabajando con nuestros socios para garantizar que la siguiente fase del plan de paz se aplica en su totalidad», subrayó.

Además de los cautivos aún con vida, Israel ha recibido de Hamás esta semana los cuerpos de ocho personas fallecidas, entre ellos Sharabi, entregados a través de la Cruz Roja dentro de la Franja como parte del acuerdo de cese de hostilidades vinculado al plan de Trump, y se estima que quedan otros veinte rehenes muertos.

A primera hora de este miércoles, tanques y drones israelíes abrieron fuego contra distintos puntos del norte de Gaza y de la ciudad sureña de Rafah, alcanzando algunas de las tiendas de desplazados en la zona de Mawasi, pese al alto el fuego declarado, si bien de momento no se han reportado bajas. EFE

