Starmer lamenta el nombramiento de Mandelson como embajador en EEUU, por sus vínculos con Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el miércoles que lamenta haber nombrado a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, cargo del que fue destituido en septiembre debido a sus vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein, fallecido en 2019.

Mandelson «mintió en varias ocasiones a mi equipo cuando se le hicieron preguntas sobre su relación con Epstein antes y durante su mandato como embajador. Lamento haberlo nombrado», declaró el líder laborista ante la Cámara de los Comunes.

Starmer añadió que tiene «la intención de hacer públicos» todos los elementos relacionados con el nombramiento de Mandelson y con las condiciones de su destitución, salvo aquellos que pudieran ser perjudiciales para la seguridad nacional.

