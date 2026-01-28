Starmer llega a China para defender una asociación «pragmática»

afp_tickers

3 minutos

El primer ministro británico, Keir Starmer, llegó este miércoles a Pekín para una visita de tres días en la que se reunirá con el presidente Xi Jinping con la intención de defender una asociación «pragmática» tras años de tensas relaciones.

Se trata del primer viaje a China de un primer ministro de Reino Unido desde 2018, y sigue a una serie de visitas de varios líderes occidentales a Pekín en las últimas semanas ante las políticas volubles de Estados Unidos.

Starmer, que también tiene previsto visitar Shanghái el viernes, posteriormente hará una parada en Japón para entrevistarse con la primera ministra Sanae Takaichi.

Para Xi, el viaje del líder británico es una oportunidad para demostrar que el gigante asiático puede ser un socio fiable en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha trastocado los vínculos con sus aliados occidentales.

Starmer lucha contra unos índices de popularidad históricamente bajos y espera que esta visita impulse la maltrecha economía británica.

El viaje ha sido elogiado por el gobierno británico como una oportunidad para impulsar las relaciones comerciales y de inversión, al tiempo que se plantean cuestiones espinosas como la seguridad nacional y los derechos humanos.

Starmer se reunirá con Xi para un almuerzo el jueves, seguido de un encuentro con el primer ministro chino, Li Qiang.

En un contacto con periodistas que viajan con él rumbo a China, el líder británico apuntó que hay «oportunidades» para profundizar las relaciones.

«No tiene sentido meter la cabeza en la tierra y enterrarla cuando se trata de China; nos conviene entablar compromiso sin comprometer la seguridad nacional», añadió.

Por su parte, China «está dispuesta a aprovechar esta visita como una oportunidad para reforzar la confianza política mutua», afirmó el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun.

Starmer es el último líder occidental recibido por Pekín en los últimos meses, tras las visitas del primer ministro canadiense, Mark Carney, y del presidente francés, Emmanuel Macron.

Canadá cerró importantes acuerdos comerciales con China, en un gesto que fue agriamente recibido por Estados Unidos, que amenazó con altos aranceles.

Las relaciones entre Reino Unido y China se hundieron en 2020, después de que Pekín impusiera una amplia ley de seguridad nacional en Hong Kong que restringió las libertades en la antigua colonia británica.

Desde entonces, los contactos se han deteriorado aún más, en medio de un amargo intercambio de acusaciones por espionaje.

El lunes, el periódico británico The Telegraph aseguró que China había pirateado durante varios años los teléfonos móviles de altos funcionarios del gobierno.

No obstante, Starmer respondió que «no hay pruebas de ello».

«Contamos con planes y medidas de seguridad sólidas, como cabría esperar», zanjó.

mhc-isk/dhw/mtp/ahg-arm/avl