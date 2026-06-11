Starmer nombra a Dan Jarvis como nuevo ministro de Defensa tras dimisión de Healey

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Londres, 11 jun (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, nombró este jueves a Dan Jarvis como nuevo ministro de Defensa en sustitución de John Healey, quien horas antes había presentado su dimisión en desacuerdo con lo que consideró infrafinanciación del presupuesto de su sector.

Dan Jarvis, que era hasta hoy secretario de Estado sin cartera en el gabinete de Starmer, tiene 53 años, ha sido alcalde por el Partido Laboristas en Yorkshire Sur hasta 2022 y tiene formación en la Academia Militar de Sandhurst, donde se graduó como oficial.

«Me complace nombrar a Dan Jarvis como ministro de Defensa mientras reforzamos nuestras fuerzas armadas y hacemos frente así a las amenazas contra nuestro país -anunció Starmer-. El Gobierno laborista está aplicando el mayor incremento en gasto de defensa desde la Guerra Fría», añadió, contestando así indirectamente a Healey.

La dimisión de Healey no se quedó ahí, y tras él abandonó su cargo también el secretario de Estado de Defensa, Al Carns, además de otros altos funcionarios del departamento.

Healey presentó su dimisión en una carta a Starmer en la que dejó claro que el presupuesto del sector para los próximos años no permitirá cubrir las necesidades del país en un momento de crecientes amenazas, en alusión a Rusia.

Starmer le respondió con otra cara en la que subrayó que un gasto militar mayor del presupuestado «acarreará significativos reajustes de fondos en otros departamentos del Gobierno», en alusión a los ya delicados equilibrios presupuestarios y al alto déficit público.

El Ejecutivo de Starmer sacó pecho en febrero de 2025 anunciando el mayor aumento de gasto del país en Defensa desde el final de la Guerra Fría, prometiendo que agrandaría la partida presupuestaria destinada a esta cartera a un 2,5 % del PIB en 2027 -o un 2,6 % incluyendo el gasto de agencias de inteligencia-, con la ambición de alcanzar el 3 % en la próxima legislatura (a partir de 2029).

La carta de dimisión presentada hoy por Healey sugiere que, en realidad, el actual plan de inversión en defensa -que todavía no se ha presentado formalmente- solo plantea subir el gasto en 2030 hasta el 2,68 % del PIB, lo que implica solo un 0,08 % con respecto al compromiso existente de cara al año que viene.

Además, en junio del 2025, en una cumbre celebrada en La Haya, los países miembros de la OTAN, incluido Reino Unido, se comprometieron a destinar el 3,5 % del PIB para el gasto en defensa para 2035.

En esta línea, el exministro dijo que Starmer fue «incapaz» de encontrar el dinero para cubrir el déficit en el presupuesto y comentó que el plan vigente «queda muy por debajo de lo que se requiere para la defensa y el país en este momento peligroso». EFE

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