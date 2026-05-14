Starmer nombra a un nuevo ministro de Sanidad tras la dimisión de Streeting

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Londres, 14 may (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, nombró este jueves a James Murray como nuevo ministro de Sanidad y Atención Social, tras la dimisión del anterior, Wes Streeting, y en plena crisis del Gobierno laborista.

Downing Street comunicó a última hora de la tarde el nombramiento de Murray, que hasta ahora ocupaba el cargo de secretario jefe del Tesoro Británico, como nuevo responsable de Sanidad, apenas horas después de que Streeting presentase su renuncia ministerial.

Murray pasa así a la primera línea de la política británica, y a ocupar un puesto en el gabinete de ministros del Gobierno de Starmer en un momento de división interna en el seno del laborismo y con el liderazgo del primer ministro bajo cuestión tras los malos resultados obtenidos en los comicios locales y regionales del pasado jueves.

Tras la derrota electoral laborista, Murray respaldó en su cuenta de X a Starmer y aseguró: «El primer ministro ha dicho que es necesario que más cosas cambien y necesitamos ofrecer a la gente esperanza. Lo correcto no es encerrarnos en nosotros mismos, sino que sigamos adelante con lo que fuimos elegidos para hacer».

La dimisión de Streeting es la primera de gran calado en el seno del actual Gobierno de Starmer -en los días previos renunciaron asimismo cuatro secretarios de Estado-, en un movimiento que eleva la presión sobre el primer ministro y agranda la crisis interna en el laborismo, entre los que piden que abandone y los que se posicionan de su lado.

En su carta de dimisión, el ex titular de Sanidad afirmó haber «perdido la confianza» en Starmer como líder y abogó por abrir un debate sobre el futuro liderazgo del Partido Laborista «con el mejor rango de candidatos». EFE

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