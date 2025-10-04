The Swiss voice in the world since 1935
Starmer pide «implementar sin demora» el plan de Trump para Gaza tras el anuncio de Hamás

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 4 oct (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó este sábado de «avance significativo» la disposición del grupo islamista palestino Hamás a liberar a los rehenes israelíes que retiene desde 2023, y pidió «implementar sin demora» el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para negociar un acuerdo de paz en Gaza.

«Apoyamos firmemente los esfuerzos del presidente Trump, que nos han acercado más que nunca a la paz», dijo el líder laborista.

«Ahora existe la oportunidad de poner fin a los combates, de que los rehenes regresen a casa y de que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan con tanta urgencia», afirmó, e instó a las partes a «implementar el acuerdo sin demora».

Starmer subrayó que el Gobierno británico está preparado para apoyar futuras negociaciones entre israelíes y palestinos a fin de lograr «una paz sostenible».

Hamás anunció este viernes que ha decidido liberar a todos los rehenes israelíes que retiene desde hace casi dos años en el marco del plan diseñado por Washington, y señaló su disposición a negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo de paz.

El plan de 20 puntos que Trump presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes y la formación de un gobierno de transición supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja de Gaza y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo a lo que se opone Netanyahu, y está por comprobar si ambas partes se adherirían a todos los puntos del plan. EFE

jm/llb

