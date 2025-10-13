Starmer pide a las partes compromiso con el plan de paz tras la liberación de los rehenes

2 minutos

Londres, 13 oct (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió este lunes a todas las partes que «se comprometan» con el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, al celebrar la liberación de los últimos 20 rehenes israelíes vivos retenidos por Hamás desde hace más de dos años.

«Es crucial que todas las partes se comprometan con este plan para poner fin a la guerra y establecer una paz duradera», afirmó desde Sharm el Sheij, en Egipto, donde asiste con otros líderes internacionales a la ceremonia de firma de ese acuerdo.

Starmer expresó su «profundo alivio» por la liberación del británico Avinatan Or, entre otros cautivos.

«Mis pensamientos están con las familias de todos los rehenes y especialmente con la de Yossi Sharabi (también británico), que aún espera noticias», agregó.

El líder laborista agradeció los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía y subrayó que «la implementación del plan es esencial para poner fin a la guerra y construir las bases de una paz duradera».

Unos treinta países participan en la cumbre en Sharm el Sheij, en el mar Rojo, incluidos Catar, España, Francia o el Reino Unido, que empezará cuando llegue Trump, que se encuentra en Israel.

Este lunes, Hamás entregó a la Cruz Roja a los 20 rehenes que permanecían retenidos en Gaza desde el ataque del grupo islamista en el sur israelí el 7 de octubre de 2023.

A cambio, Israel liberará 1.968 prisioneros palestinos, incluidos 154 deportados y 1.814 puestos en libertad en Gaza y Cisjordania, 250 del total con cadena perpetua.

La siguiente fase del acuerdo suscrito hasta ahora por las partes implica la entrega de los restos de unos 48 rehenes fallecidos. EFE

