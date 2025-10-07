Starmer pide avanzar hacia la paz en el segundo aniversario del ataque de Hamás a Israel

Londres, 7 oct (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, instó este martes a redoblar los esfuerzos hacia una «paz duradera y justa» en Oriente Medio, al cumplirse dos años del ataque del grupo islamista Hamás contra Israel, que causó 1.200 muertos y en el que fueron secuestradas 251 personas.

Esa incursión desencadenó la actual guerra en Gaza, en la que se estima que han muerto más de 67.000 personas a manos del Ejército israelí.

«Hoy recordamos los horribles ataques contra Israel perpetrados por los terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023. El tiempo no disminuye el mal que vimos aquel día», escribió el líder laborista en la red social X. «Fue el peor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto», subrayó.

Starmer recordó que entre los rehenes capturados por los extremistas había ciudadanos británicos y aseguró que el Reino Unido «no cesará en sus esfuerzos» para lograr su liberación.

El primer ministro lamentó también el aumento del antisemitismo en su país y mencionó «el atroz atentado terrorista» perpetrado el pasado jueves, durante la festividad judía de Yom Kippur, en una sinagoga en Mánchester» (noroeste inglés), en el que murieron dos feligreses, más el agresor, y tres resultaron heridos.

«Esto es una mancha sobre lo que somos, y este país siempre se mantendrá firme y unido contra quienes deseen causar daño y odio a las comunidades judías», afirmó.

También este martes, el líder laborista mantuvo en un artículo en ‘The Times’ que son «poco británicas» las manifestaciones estudiantiles propalestinas convocadas para el día de hoy, y criticó la falta de empatía con el duelo de la comunidad judía.

Starmer reiteró que las prioridades del Gobierno británico en Oriente Medio siguen siendo «la liberación de los rehenes, el aumento de la ayuda humanitaria a Gaza y un alto el fuego que conduzca a una paz duradera y justa como paso hacia una solución de dos Estados».

Reafirmó su respaldo al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para llegar a un acuerdo de paz e incidió en que su Gobierno «hará todo lo que esté en su mano para que llegue el día en que cada niño de Israel pueda vivir en paz, junto a sus vecinos palestinos». EFE

