Starmer pide unir esfuerzos por una solución de dos Estados tras el plan de Trump

1 minuto

Liverpool (R.Unido), 30 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró este martes su apoyo al plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, e instó a todas las partes a unirse para «reiniciar la esperanza de una solución de dos Estados» para Israel y Palestina.

El líder británico destacó que el Reino Unido, que reconoció este mes el Estado palestino, «apoya firmemente los esfuerzos para acabar con el conflicto, liberar a los rehenes y asegurar la provisión de ayuda humanitaria urgente para la gente de Gaza».

Starmer se pronunció así durante su discurso ante el congreso anual del Partido Laborista en Liverpool (noroeste de Inglaterra), donde la militancia aprobó el lunes una moción no vinculante que constata que Israel comete genocidio en Gaza y pide al Gobierno que actúe en consecuencia.

En un comunicado emitido en la noche del lunes, Starmer ya expresó su respaldo al plan de Trump e hizo un llamamiento a Hamás a aceptarlo.

El plan de paz de 20 puntos anunciado por el presidente, que cuenta con el visto bueno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, contempla la creación de un Gobierno de transición en Gaza bajo la supervisión de Trump con asesoría del ex primer ministro británico Tony Blair, la desmilitarización del enclave y la posibilidad de negociar un futuro Estado palestino, si bien Netanyahu ya ha rechazado este último punto. EFE

jm/rb/lar

(foto) (vídeo)