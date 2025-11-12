Starmer promete «defender una BBC fuerte e independiente» ante la posible demanda de Trump

afp_tickers

3 minutos

El primer ministro británico Keir Starmer prometió este miércoles «defender siempre una BBC fuerte e independiente», sin pronunciarse sobre las amenazas de demanda por difamación de Donald Trump contra el grupo audiovisual, a dos días del ultimátum impuesto por el presidente estadounidense.

El dirigente laborista consideró, sin embargo, que el grupo audiovisual público debe «poner orden en sus asuntos», «respetar los más altos estándares (de calidad)» y «corregir rápidamente los errores».

Donald Trump amenaza con reclamar mil millones de dólares a BBC por haber distorsionado sus declaraciones en un documental, emitido en octubre de 2024, justo antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

En una carta al grupo audiovisual británico, los abogados de Trump dieron plazo hasta el viernes a las 22h00 GMT para que se retracte y retire el documental.

Starmer fue interrogado el miércoles en el Parlamento por un diputado que le preguntó si tenía intención de pedir a Trump que renunciara a su demanda por difamación.

El primer ministro británico evitó responder a esa pregunta, aunque mostró su intención de «defender siempre una BBC fuerte e independiente».

«En la era de la desinformación, el argumento a favor de un servicio informativo británico imparcial es más fuerte que nunca», subrayó, en su primera declaración pública sobre el asunto.

El director general del grupo audiovisual británico, Tim Davie, y la responsable del canal de noticias BBC News, Deborah Turness, presentaron su dimisión el domingo después de que la cadena se viera cuestionada por haber editado el discurso del presidente estadounidense del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington.

En el montaje del discurso de Trump, el presidente estadounidense parecía incitar a sus seguidores a marchar hacia el Congreso para «luchar como demonios».

Sin embargo, en la frase original, Trump decía: «Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso».

La expresión «luchar como demonios» correspondía a otro fragmento del discurso.

El martes por la noche, Donald Trump afirmó que tenía la «obligación» de demandar a BBC, «porque no se puede permitir que la gente haga eso».

«La televisión modificó mi discurso del 6 de enero de 2021, que fue un discurso hermoso, muy calmado, y lo hizo parecer radical. Realmente lo cambiaron. Lo que hicieron es increíble», insistió el presidente estadounidense en la cadena Fox News.

Según una encuesta del instituto YouGov realizada entre más de 5.000 adultos y publicada el martes, el 57% de los británicos considera que BBC debería pedir disculpas al presidente estadounidense.

bur-psr/mb