Starmer quiere «seguir», cuando aumenta la presión para que deje el cargo

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El primer ministro británico, Keir Starmer, que enfrenta disensiones dentro su propio Partido Laborista, con voces que piden su dimisión, dijo este martes que quiere seguir «gobernando», según un comunicado publicado por Downing Street.

La dimisión este martes de la secretaria de Estado de Vivienda, Comunidades y Administración Local, Miatta Fahnbulleh, ha aumentado la presión sobre Starmer para que renuncie como primer ministro. Es el primer cargo oficial en partir tras el duro revés del gobierno en las elecciones locales y regionales del jueves pasado.

«El Partido Laborista tiene un proceso para desafiar a un líder y ese proceso no se ha activado. El país espera que sigamos gobernando. Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como gabinete», afirmó este martes Starmer a su equipo ministerial, según Downing Street.

Miatta Fahnbulleh pidió al primer ministro, en un texto publicado en la red social X, «que haga lo correcto por el país y por el partido y establezca un calendario para una transición ordenada».

El dirigente ha incluso perdido el respaldo de varios miembros de su gobierno.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, y la jefa de la diplomacia, Yvette Cooper, le han pedido que defina un calendario para su salida, según varios medios británicos, entre ellos The Guardian y Sky News.

El lunes por la noche, al menos 70 diputados laboristas, de un total de 403, habían pedido a Keir Starmer que dejara el cargo.

El primer ministro pronunció un discurso el lunes por la mañana, que no logró apaciguar las tensiones en sus filas.

«Sé que la gente está frustrada con el estado del Reino Unido, frustrada con la política y algunos también frustrados conmigo», dijo Starmer durante un discurso destinado a relanzar su mandato.

Starmer prometió que su gobierno reconstruirá los lazos con Europa.

En las elecciones locales del 7 de mayo, el laborismo, que llegó al poder el 4 de julio de 2024, tras catorce años de gobiernos conservadores, perdió cerca de 1.500 concejales y vio un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK.

Desde su llegada al poder, la popularidad del dirigente, de 63 años, no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida, agravado recientemente por la guerra en Oriente Medio.

Además quedó atrapado en un escándalo por el nombramiento y destitución de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Washington, tras revelarse sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

psr/avl/erl