Starmer quiere «seguir» pese a una presión en aumento y dimisiones en su gabinete

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El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, prometió este martes «seguir gobernando» pese a las voces que desde el Partido Laborista le piden dimitir, entre ellas tres miembros de su gabinete, que presentaron su renuncia.

Las secretarias de Estado Miatta Fahnbulleh (Vivienda), Jess Phillips (Protección en violencia contra mujeres y niñas) y Alex Davies-Jones (Víctimas y justicia) dejaron sus funciones en desacuerdo con el liderazgo del partido, aunque Starmer sigue teniendo apoyos dentro de su gobierno.

Las voces discordantes dentro del laborismo llegan como consecuencia del duro revés del gobierno en las elecciones locales y regionales del jueves pasado.

Desde su llegada al poder en julio de 2024, la popularidad del dirigente, de 63 años, no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida, agravado recientemente por la guerra en Oriente Medio.

Starmer quedó además atrapado en un escándalo por el nombramiento y destitución de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Washington, tras revelarse sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Además de las tres secretarias de Estado, al menos 80 diputados laboristas, de un total de 403, han pedido a Starmer que deje el cargo.

El primer ministro aseguró el martes que seguirá en el puesto, pero la presión va en aumento.

«El Partido Laborista tiene un proceso para desafiar a un líder y ese proceso no se ha activado. El país espera que sigamos gobernando. Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como gabinete», afirmó Starmer a su equipo ministerial, según un comunicado oficial.

En las elecciones locales del 7 de mayo, el laborismo, que en 2024 puso fin a catorce años de gobiernos conservadores, perdió cerca de 1.500 concejales y vio un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK.

– ¿Quién quiere su salida? –

Pesos pesados del gobierno laborista han pedido a Starmer que se retire, según los medios británicos, entre ellos, la ministra de Interior, Shabana Mahmood.

El proceso del Partido Laborista para desafiar a un líder, al que se aferró este martes Starmer en el comunicado de Downing Street, requiere que un candidato se declare formalmente y obtenga el apoyo de 81 diputados (20% del grupo parlamentario).

Sus apoyos son más discretos, entre ellos el viceprimer ministro y titular de Justicia, David Lammy, y el de Comercio, Jonathan Reynolds, según Sky News.

El ministro de Trabajo, Pat McFadden, animó a Starmer a «seguir luchando».

«Va a seguir haciendo su trabajo como debe hacerlo y como el pueblo espera que lo haga», declaró McFadden al término del Consejo de Ministros en el que, según él, Starmer recibió «numerosas muestras de apoyo».

Muchos responsables laboristas desean evitar reproducir una situación comparable a la de 2022, cuando los conservadores tuvieron tres primeros ministros en cuatro meses.

El descontento dentro de su partido aumentó tras las elecciones locales del jueves pasado.

En ellas, Starmer perdió terreno frente al partido antiinmigración Reform UK, de Nigel Farage, incluso en lugares en que tradicionalmente gana el laborismo, como el norte de Inglaterra y Gales.

Y los Verdes, más a la izquierda, le arrebataron votos en Londres.

– Candidatos a sustituirlo –

Una eventual salida de Starmer no provocaría elecciones legislativas, sino su sustitución por otra figura del laborismo.

Los medios británicos mencionan varios nombres desde hace semanas, siendo Wes Streeting, actual ministro de Sanidad, una de las opciones.

Streeting, de 43 años, es diputado parlamentario, condición indispensable para ser jefe de gobierno.

Otro aspirante serio es Andy Burnham, de 56 años, alcalde del área metropolitana de Mánchester y la personalidad laborista más popular, según las encuestas.

Pero Burnham no puede presentarse por no tener escaño en el Parlamento.

Para que pudiera presentarse, deberían organizarse elecciones en una circunscripción en la que los laboristas tuvieran el triunfo garantizado, pero eso llevaría meses e implicaría que un diputado dimitiera para dejarle el puesto.

El nombre de la antigua viceprimera ministra Angela Rayner, de 46 años, también aparece regularmente en la prensa.

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