Starmer recalca a Merz que «no hay seguridad británica sin seguridad europea»

Múnich (Alemania)/Londres, 13 feb (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró este viernes junto al canciller alemán, Friedrich Merz, que el Reino Unido y Europa dependen mutuamente en materia de seguridad y se mostró dispuesto a trabajar conjuntamente con el bloque comunitario.

En los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el canciller alemán recibió a su contraparte británico para una reunión bilateral y, antes del inicio de la misma, mientras la prensa capturaba el momento, Merz bromeó: «Espero que no te importe la bandera europea», en una referencia velada al Brexit.

«No hay seguridad británica sin seguridad europea. No hay seguridad europea sin seguridad británica. Así que tenemos que trabajar juntos», reiteró Starmer a Merz.

En esta línea, el canciller alemán advirtió de estar viviendo en un «mundo en peligro» y subrayó la importancia de mantener unidos a todos los europeos, incluyendo a los británicos.

«No es solo la Unión Europea, es también sobre el Reino Unido. También Noruega e incluso llegando hasta Canadá, un país que está dispuesto a cooperar con los europeos como nunca antes», precisó Merz.

Merz y Starmer mantuvieron el encuentro bilateral esta tarde antes de su reunión a tres con el presidente francés, Emmanuel Macron, cuyas potencias forman conjuntamente la alianza conocida como ‘E3’.

Del mismo modo, también estuvieron presentes en otra cita con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, junto a otros líderes europeos y de instituciones comunitarias para tratar el proceso de negociación con Rusia para un eventual alto el fuego en la guerra de Ucrania, a punto de cumplir cuatro años, y coordinar los próximos pasos.

Por su parte, Starmer participará este sábado por la mañana como ponente en la Conferencia de Múnich, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en el panel titulado «Principios y pragmatismo: ejercer el poder en un mundo sumido en el caos». EFE

