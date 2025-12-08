Starmer recibe a Zelenski, Macron y Merz para abordar el plan de paz de EE.UU.

Londres, 8 dic (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió este lunes en Londres a los presidentes ucraniano y francés, Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron, respectivamente, y al canciller alemán, Friedrich Merz, para abordar el plan de paz diseñado por Estados Unidos para acabar con la guerra en Ucrania.

El primero en llegar a la residencia oficial del 10 de Downing Street fue el mandatario alemán, seguido de Macron y Zelenski, con el objetivo de contar con «tiempo privado» para tratar el propuesto plan de paz, según indicó hoy el primer ministro británico.

Los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania integran el formato conocido como E3, cuyo objetivo es apoyar a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa.

El encuentro de hoy, según fuentes oficiales alemanas, está centrado en seguir apoyando una paz que sea fuerte y duradera y que respete la integridad territorial de Ucrania.

De acuerdo con fuente británicas, no está previsto que los líderes ofrezcan hoy una rueda de prensa conjunta aunque se espera que el Gobierno divulgue un comunicado al término de la reunión.

El último plan de EE.UU. ha sido elaborado a partir de conversaciones entre funcionarios ucranianos y estadounidenses en Florida (EE.UU.) la semana pasada.

Antes del encuentro de hoy, Starmer dijo que no piensa presionar a Zelenski para que acepte el plan de paz y que lo importante es garantizar que «si hay un cese de hostilidades, y espero que lo haya, sea justo y duradero».

El domingo por la noche el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que a los negociadores de Zelenski les «encanta» el último plan, pero afirmó sentirse «un poco decepcionado» de que el presidente ucraniano «aún no haya leído la propuesta».

Mientras, Zelenski señaló que sus negociadores le informarían y que «algunos temas solo se pueden abordar en persona». EFE

