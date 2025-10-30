Starmer recibe nueva información sobre infracción de vivienda de la ministra de Economía

2 minutos

Londres, 30 oct (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y su asesor de estándares ministeriales recibieron este jueves «nuevas informaciones» sobre la infracción cometida por la actual titular de Economía, Rachel Reeves, en la normativa de vivienda cuando puso en alquiler su casa familiar en el sur de Londres en 2024.

Un portavoz del 10 de Downing Street -residencia y oficina del primer ministro británico- dio a conocer que más detalles del caso han salido a la luz después de revisar una serie de correos electrónicos enviados y recibidos por el marido de la ministra que previsiblemente se publicarán más tarde este mismo jueves.

«Esta información se ha trasladado al primer ministro y su asesor independiente», indicó el portavoz de Downing Street, que recalcó que Starmer mantiene «plena confianza» en Reeves y confía en que presentará su próximo presupuesto a finales de noviembre.

En una carta dirigida anoche a Starmer, divulgada hoy, Reeves le pidió disculpas por no haber obtenido una licencia necesaria para poder alquilar su casa y dijo que se trató de un error involuntario.

«Fue un error involuntario. En cuanto me percaté de ello, tomamos medidas inmediatas y solicitamos la licencia. Pido disculpas sinceramente por este error», señaló la ministra.

La casa fue alquilada tras la victoria laborista en las elecciones generales de julio de 2024 por 3.200 libras (3.616 euros) al mes.

La vivienda está en una zona de Londres correspondiente al ayuntamiento de Southwark, que exige a los propietarios privados una licencia selectiva, destinada a garantizar que los dueños cumplen con una adecuada calidad de la propiedad.

Tras la disculpa, el primer ministro dijo estar satisfecho de que el asunto pudiera darse por zanjado tras consultar con su asesor ético independiente, quien rechazó iniciar una investigación, como pedía el Partido Conservador, en la oposición.

Reeves comunicó a Starmer que desconocía que se necesitaba una licencia para alquilar su casa en Southwark tras mudarse al 11 de Downing Street, residencia del titular de Economía.

Según web del ayuntamiento, un propietario «puede ser procesado o multado» si su propiedad requiere licencia y no la obtiene cuando es puesta en el mercado para su alquiler.

Estas revelaciones llegan en un momento difícil para Reeves, quien el 26 de noviembre presentará los presupuestos del Estado en medio de conjeturas de que el Gobierno laborista podría incumplir su promesa electoral de no aumentar el impuesto sobre la renta. EFE

rb-vg/lar