Starmer recibe presiones para que retire a su embajador en EEUU por vínculo con Epstein

2 minutos

Londres, 11 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe continuas presiones de los partidos de la oposición para que destituya a su embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, tras salir a la luz su pasado vínculo con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

En los últimos días, legisladores estadounidenses divulgaron varios documentos sobre Mandelson, entre ellos una carta en la que el embajador se refería a Epstein como su «mejor amigo», mientras que los medios han divulgado fotos del diplomático con el magnate.

Según el tabloide británico ‘The Sun’, Mandelson envió supuestamente mensajes de apoyo a Epstein mientras afrontaba cargos en EE.UU., donde murió en la cárcel en 2019 mientras esperaba el juicio por tráfico y abuso sexual de menores.

En unas recientes declaraciones a los medios, el ahora embajador dijo que confió en las palabras del magnate que «resultaron ser terriblemente falsas».

«Sus abogados afirmaron que se trataba de una extorsión, una conspiración criminal. Confié mucho en su palabra, algo que lamento hasta el día de hoy», explicó.

Varios diputados conservadores y laboristas han pedido la destitución de Mandelson, pero Starmer mantiene su apoyo.

En declaraciones recientes a los medios de EE.UU. Mandelson admitió haber continuado su relación con Epstein «más tiempo del que debía».

Starmer dijo ayer en el Parlamento que Mandelson ya ha «expresado repetidamente su profundo arrepentimiento» por su relación con Epstein, pero la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, considera que la posición del embajador es insostenible.

Mandelson «debe ser despedido ya», escribió la líder ‘tory» en su cuenta de la red social X.

El ahora embajador británico en EE.UU. fue una figura clave dentro del Partido Laborista ya que ayudó a Blair a ganar las elecciones generales de 1997 y después ocupó las carteras de Empresa y la de Irlanda del Norte.

Se espera que Mandelson esté la próxima semana en el Reino Unido con motivo de la visita de Estado que hará el presidente de EE.UU., Donald Trump, el 17 y el 18 de septiembre.EFE

vg/cg