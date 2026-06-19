Starmer reitera que defenderá su liderazgo en unas eventuales primarias laboristas

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Londres, 19 jun (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró este viernes su intención de defender su liderazgo del Partido Laborista si eventualmente se celebran unas elecciones internas para sustituirle al frente de la formación y del Gobierno.

Durante un acto en Inglaterra, afirmó que «se presentará» como candidato si sus colegas activan unas primarias para tratar de reemplazarle, y subrayó que no piensa «retirarse» de la contienda.

Starmer hizo estas declaraciones después de que este viernes se conociera que su rival Andy Burnham ganó el escaño de Makerfield en una elección parcial el jueves en el norte de Inglaterra, lo que le permite regresar al Parlamento como diputado e iniciar un proceso para sustituirle.

Como actual líder y primer ministro, cargo al que llegó tras ganar por mayoría absoluta las elecciones generales de julio de 2024, Starmer podría concurrir por defecto a unos comicios dentro del partido.

Por contra, el resto de aspirantes necesitaría el apoyo de al menos el 20 % del grupo parlamentario laborista, equivalente a 81 diputados, así como el apoyo de organizaciones afiliadas al laborismo, como los sindicatos.

Burnham, actualmente alcalde de Mánchester, ha indicado su intención de tratar de suceder a Starmer a fin de mejorar las perspectivas electorales del laborismo; aunque, según fuentes de su entorno, preferiría pactar con el jefe del Ejecutivo un calendario para que éste abandonara el puesto voluntariamente.

También el ex ministro de Sanidad, Wes Streeting, dijo hace unos días que podría activar un proceso de primarias, tras dimitir en mayo por diferencias con el liderazgo de Starmer.

Se espera que Burnham y Streeting revelen en los próximos días sus siguientes pasos, mientras que Starmer podría afrontar nuevas presiones si alguno de sus ministros decide dimitir para forzar su salida. EFE

jm/llb