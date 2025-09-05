Starmer remodela su equipo para reforzarlo tras la dimisión de Rayner

Londres, 5 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, emprendió este viernes una remodelación de su equipo de gobierno para reforzarlo tras la dimisión de su ‘número dos’, Angela Rayner, forzada por una polémica sobre su situación fiscal.

Starmer ha cesado ya a la representante gubernamental en la Cámara de los Comunes (baja), Lucy Powell, mientras que, según algunos medios, también ha despedido al ministro para Escocia, Ian Murray.

Fuentes laboristas indicaron que es improbable que se desprenda de la ministra de Economía, Rachel Reeves, criticada por el pobre desempeño de la economía, que prevé presentar los Presupuestos del Estado el próximo 26 de noviembre.

La gran incógnita es a quién o quiénes elegirá Starmer para sustituir los tres puestos que deja vacantes Rayner: viceministra del Gobierno; ministra de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local; y vicelíder del Partido Laborista.

Este último un cargo que eligen las bases pero que, de acuerdo con algunas interpretaciones, en ciertos casos podría designar el primer ministro.

Pese al revés que supone la marcha de Rayner -figura destacada del ala izquierda-, Starmer quiere aprovecharla para hacer cambios que le permitan, una vez más, relanzar su proyecto, cuestionado al no haber arrojado el crecimiento económico prometido.

Rayner dimitió este viernes de sus tres cargos después de que el asesor sobre ética ministerial concluyera que, pese a haber actuado de buena fe, había violado el código de conducta, al no haber buscado asesoramiento legal adecuado al comprar una segunda vivienda, pagando menos impuestos de los debidos. EFE

