Starmer reorganiza el gobierno británico tras la dimisión de la vice primera ministra

afp_tickers

2 minutos

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el viernes una reorganización de su gobierno tras la dimisión de su vice primera ministra, Angela Rayner, quien admitió que no pagó los impuestos que debía al comprar un apartamento.

En los puestos clave, la ministra británica del Interior, Yvette Cooper, fue nombrada ministra de Relaciones Exteriores, sucediendo a David Lammy, que pasa a la cartera de Justicia y se convierte en vice primer ministro en sustitución de Angela Rayner.

El delicado asunto de la inmigración recae en Shabana Mahmood, que deja el Ministerio de Justicia para ocupar el puesto de Yvette Cooper en el Ministerio del Interior.

En total, tres miembros salieron del Ejecutivo y doce ministros cambiaron de cargo.

Estos cambios, que consisten principalmente en un juego de sillas musicales, se producen más de un año después de la llegada al poder de los laboristas, que actualmente atraviesan dificultades y se ven superados en las encuestas por el partido antiinmigración de Nigel Farage, Reform UK.

La dimisión de Angela Rayner, figura del ala izquierda del Partido Laborista y hasta ahora número dos de este partido, ha supuesto un duro golpe para Keir Starmer.

«He decidido dimitir de mis funciones de viceprimera ministra y de ministra de Vivienda (…) y del cargo de vicepresidenta del Partido Laborista», escribió Rayner tras varios días de polémica.

La política laborista se habría ahorrado 40.000 libras esterlinas (unos 53.700 dólares) en impuestos relacionados con la adquisición de una vivienda, al retirar su nombre de los títulos de propiedad de otro inmueble ubicado en su circunscripción.

Como resultado de ello, el nuevo apartamento era oficialmente su único bien inmobiliario.

La política laborista, que atribuyó este error a consejos «incorrectos», dijo el miércoles haber alertado a las autoridades fiscales y haber consultado al asesor de ética del gobierno.

«Realmente me quedé en estado de shock, porque pensé que había hecho todo correctamente», declaró Rayner, de 45 años, en una entrevista a inicios de semana a Sky News.

«Me fié de los consejos que recibí y estoy devastada porque siempre he respetado las normas, algo de lo que siempre me he sentido orgullosa», añadió.

alm/cla/thm/meb/an/hgs/pb