Starmer resiste las presiones de su partido para dimitir en su más grave crisis

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Javier Otazu

Londres, 12 may (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, resiste por el momento la enorme presión del Partido Laborista para que dimita de inmediato o presente un calendario concreto para hacerlo, en la crisis más grave de su gabinete tras la debacle sufrida por su partido en las elecciones regionales y municipales del pasado jueves.

El gabinete celebró esta mañana una sesión (ordinaria) que prometía ser tormentosa después de que en la tarde-noche del lunes más de setenta diputados laboristas firmaran una carta pidiendo a Starmer su dimisión. Dos pesos pesados del Gobierno -la ministra de Interior, Shebana Mahmood, y Exteriores, Yvette Cooper- se sumaron a estas peticiones para exigirle un calendario de transición.

Incluso una secretaria de Estado, la encargada de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Miatta Fahnbulleh, presentó minutos antes de comenzar la sesión de Gobierno su dimisión y pidió a Starmer que «haga lo que debe» y siga sus pasos.

Pero Starmer no se amedrantó y su oficina filtró a la prensa las palabras introductorias ante su gabinete: no pensaba dimitir porque eso llevaría al país a una inestabilidad que tendría un coste económico para la población.

«Las últimas 48 horas han sido desestabilizadoras para el Gobierno y esto tiene un coste económico claro para el país y las familias», advirtió Starmer, que se aferró luego a las reglas del partido para negarse a dimitir: el Partido Laborista -dijo- «dispone de un mecanismo para contestar (la autoridad) de un líder, y no se ha activado».

Starmer se refería a que el partido establece que un líder del partido deberá dar un paso al costado y convocar primarias si así se lo pide al menos la quinta parte de su grupo parlamentario, en este caso 81 diputados.

Y la BBC llegó a asegurar esta mañana que los críticos sumaban ya 80 nombres -otros medios reducían la cifra a 75-, lo que deja a Starmer en la cuerda floja pese a sus llamamientos a la estabilidad y a que fue elegido con un mandato que debe cumplir hasta el término de la legislatura, en 2029.

Los fieles a Starmer niegan tensiones en el Gabinete

Al salir uno por uno desde la residencia del primer ministro en Dowing Street, y asediados por los periodistas, los ministros presuntamente más críticos se negaron a hacer declaraciones, contrariamente a los más leales, que subrayaron su fidelidad a Starmer.

Contradiciendo a quienes adivinaban una tormentosa sesión, la baronesa Jenny Chapmann, secretaria de Estado de Cooperación, decía cándidamente ante los micrófonos que «no había detectado en esa reunión ese ánimo» hostil al primer ministro. Igualmente se expresaba el ministro de Trabajo y Pensiones, Pat McFadden, quien dijo que nadie había contestado abiertamente el liderazgo de Starmer.

La ministra de Tecnología, Liz Kendall, fue la más contundente: «Este Gobierno hará aquello para lo que fue elegido, servir al pueblo británico, y el primer ministro tiene mi apoyo total (…) Lo que la gente espera es que nos concentremos en hacer crecer la economía, encarar el costo de vida y ofrecer una vida mejor» a los británicos.

Sin embargo, las señales que llegan sobre la economía británica no eran halagüeñas: el coste del endeudamiento a largo plazo del Reino Unido alcanzó este martes su nivel más alto desde 1998 a raíz de la actual crisis del Gobierno.

La rentabilidad de los bonos del Estado a 30 años alcanzó el 5,8 % esta mañana, tras haber subido hasta 0,13 puntos porcentuales, por lo que es superior al de la semana pasada, poco antes de que los británicos fueran a las urnas a votar en esas elecciones que resultaron catastróficas para el laborismo.

La libra esterlina cayó hoy un 0,7 % frente al dólar, hasta los 1,352 dólares, y un 0,3 % frente al euro, hasta los 1,175 euros.

La sesión de Gobierno de hoy, de la que Starmer parece haber salido indemne, se celebra solo 24 horas antes de que tenga lugar mañana uno de los momentos más importantes del calendario político británico, con el llamado «discurso del rey», cuando el monarca lee en nombre del Gobierno y ante el pleno del parlamento el programa político del año siguiente. EFE

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