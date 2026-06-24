Starmer responde con humor a las bromas de la oposición sobre su sucesor Andy Burnham

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Londres, 24 jun (EFE).- Keir Starmer respondió este miércoles con humor a las bromas de la oposición conservadora en el Parlamento sobre su inminente relevo al frente del Partido Laborista y del Gobierno por Andy Burnham, de momento el único candidato a sucederle tras anunciar el primer ministro su dimisión el pasado lunes.

Starmer empezó la sesión semanal de control al Ejecutivo en la Cámara de los Comunes con la declaración habitual de los primeros ministros: «Esta mañana he mantenido reuniones con colegas del Gobierno y otras personas y más tarde mantendré otras reuniones del mismo tipo».

«¿Con Andy?», espetó, entre risas, un diputado ‘tory’, en alusión al encuentro que el líder laborista mantuvo el martes con su potencial sustituto para facilitarle la transición a Downing Street. «Hoy no», respondió Starmer.

Posteriormente, la líder del Partido Conservador -primero de la oposición-, Kemi Badenoch, recordó que ambos partidos registraron el 18 de junio sendas victorias en dos elecciones parciales, una de ellas el escaño que ganó Burnham, que le permitió regresar al Parlamento para disputar el liderazgo laborista.

«Estoy más contenta con ese diputado que usted mismo», dijo con sorna Badenoch, a lo que Starmer replicó: «Yo estoy muy contento con nuestro nuevo miembro del Parlamento».

Durante la sesión, Badenoch, conocida por su estilo directo, aludió varias veces a la situación en la que se halla el primer ministro, que se vio forzado a dimitir al perder la confianza de su grupo parlamentario.

Dijo que, pese a que él mismo cometió errores, fue «traicionado» y «abandonado» por varios de sus ministros, y comentó que, si bien muchos diputados hoy le jaleaban, «lleva 400 cuchillos clavados en la espalda», en referencia a los 403 miembros del grupo parlamentario laborista.

Aunque hoy debía ser la sesión de debut de Burnham en la cámara baja tras jurar el puesto el pasado lunes, no parecía estar entre sus correligionarios, que arroparon a Starmer en una de sus últimas comparecencias parlamentarias.

Si el exalcalde de Mánchester se mantiene como el único aspirante a reemplazarle, podría ser proclamado nuevo líder al final del plazo de presentación de candidaturas, el próximo 16 de julio. Si hubiera otros contendientes, se celebrarían elecciones internas en el laborismo para tener un sustituto en septiembre.

Tras su intervención parlamentaria, Starmer viajará a Berlín para participar en una reunión del formato E5, integrado por Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia, centrada en la coordinación del apoyo a Ucrania y en los preparativos de la próxima cumbre de la OTAN. EFE

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