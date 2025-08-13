Starmer señala que Trump ha hecho «viable» ahora un alto el fuego entre Ucrania y Rusia

2 minutos

Londres, 13 ago (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró este miércoles que ahora existe una oportunidad «viable» de lograr un alto el fuego entre Ucrania y Rusia gracias al trabajo del presidente estadounidense, Donald Trump, de cara a la reunión prevista este viernes con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

«Se lo he dicho personalmente al presidente Trump, pero durante los más de tres años que ha estado ocurriendo este conflicto no hemos tenido ni la más remota posibilidad de una solución realmente viable, una forma viable de lograr un alto el fuego», dijo Starmer durante una videoconferencia con una treintena de líderes, según las imágenes difundidas posteriormente por la cadena BBC.

«Ahora tenemos esta oportunidad, gracias al trabajo que el presidente (Trump) ha hecho», agregó el líder británico en la reunión virtual con el propio líder de la Casa Blanca y otros mandatarios de Estados Unidos, Ucrania, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Finlandia, la OTAN y la Unión Europea (UE).

En este sentido, Starmer destacó asimismo la labor de la denominada ‘Coalición de los Voluntarios’ en los últimos meses, que ha elaborado planes militares que ya están «listos» para implementarse en caso de conseguir ese alto el fuego.

«Este es un momento crítico. Debemos combinar la diplomacia activa con el apoyo militar a Ucrania y la presión sobre Rusia. Y todo esto debe estar mucho más coordinado que nunca», dijo el ‘premier’ británico.

Del mismo modo, Starmer defendió que no puede haber negociaciones sobre Ucrania sin contar con Kiev y reiteró que las fronteras internacionales «no pueden modificarse por la fuerza».

«Cualquier conversación sobre fronteras, diplomacia y alto el fuego deben ir acompañadas de una sólida e innegable garantía de seguridad para asegurar que cualquier paz, si la hay, sea duradera y Ucrania pueda defender su integridad territorial como parte de cualquier acuerdo», agregó.

En relación a la reunión entre Trump y Putin del próximo 15 de agosto en Alaska, Starmer expresó su confianza de que sea «un éxito», aunque puntualizó que «nada está garantizado».

Dependiendo del resultado del encuentro entre los líderes de Estados Unidos y Rusia, el jefe del Gobierno británico mostró su disposición tanto a desplegar una «fuerza de reasentamiento» una vez cesen las hostilidades, bajo los planes de la Coalición, como a elevar la presión contra Moscú, con más sanciones y medidas económicas si fuese necesario. EFE

rb/pddp