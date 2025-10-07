Starmer tacha de «poco británicas» las protestas estudiantiles previstas hoy por Gaza

Londres, 7 oct (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó de «poco británicas» las protestas estudiantiles previstas este martes en el Reino Unido, coincidiendo con el segundo aniversario del ataque del grupo islamista Hamás contra Israel que desencadenó la guerra en Gaza, al considerar que algunas de ellas alimentan el antisemitismo.

En un artículo publicado en ‘The Times’, el líder laborista advirtió de que «durante demasiado tiempo» el Reino Unido ha sido «indiferente ante el antisemitismo», un odio que, dijo, «ha ido en aumento desde las atrocidades del 7 de octubre» de 2023.

El líder laborista, cuya esposa es judía, lamentó que «los estudiantes vuelvan a planear protestas», que se desarrollarán en ciudades británicas como Mánchester, Glasgow o Bristol, además de una interuniversitaria en Londres.

«Esto no es lo que somos como país. Es poco británico tener tan poco respeto por los demás», afirmó.

Starmer señaló que en las manifestaciones propalestinas «algunos ejercen su libertad de protestar contra el Gobierno israelí, pero otros lo usan como una excusa despreciable para atacar a los judíos británicos».

«Llamar al asesinato de personas judías (…) demuestra una pérdida total de empatía y humanidad en el corazón de nuestro país», subrayó.

El dirigente denunció que en el Reino Unido «muchos niños judíos se ven obligados a esconder sus uniformes escolares», que «las sinagogas necesitan protección» y que «los pacientes judíos a menudo ocultan su identidad en el NHS (Servicio Nacional de Salud)».

Dijo que erradicar el antisemitismo es «un desafío nacional», que exige cooperación entre comunidades, escuelas y hospitales, y avisó de que «los que llaman a la violencia contra los judíos afrontarán todo el peso de la ley».

El pasado domingo, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, anunció nueva legislación para otorgar a la Policía mayores competencias para restringir las protestas que se repiten, después de que el sábado casi 500 personas fueran detenidas en Londres por un nuevo acto de apoyo al grupo propalestino proscrito Palestine Action.

También el sábado, una mezquita de la localidad de Peacehaven, en el sur de Inglaterra, fue blanco de un incendio provocado, un ataque que las autoridades investigan como crimen de odio.

La tensión ha subido en el Reino Unido desde el atentado de inspiración islamista del pasado jueves contra una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra), en el que murieron dos feligreses, más el agresor, y tres resultaron heridos.

La Policía reveló después que uno de los muertos y uno de los heridos fueron alcanzados por disparos cuando los agentes trataban de abatir al atacante, el britanicosirio Jihad Al-Shamie. EFE

