Starmer visita Ucrania antes de dejar su cargo como primer ministro británico

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El primer ministro saliente de Reino Unido, Keir Starmer, viaja este jueves a Ucrania para realizar su última visita a ese país afectado por la guerra antes de dejar el cargo la próxima semana.

Starmer, quien dejará Downing Street el lunes, tiene previsto mantener conversaciones con el presidente Volodimir Zelenski en la capital, Kiev, informó el gobierno británico en un comunicado.

Se espera que el dirigente británico le comunique a Zelenski que el compromiso de Reino Unido de respaldar a Ucrania continuará después de que sea reemplazado por Andy Burnham.

«Nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania siempre perdurará», afirmó Starmer en declaraciones difundidas por su oficina.

Burnham se convertirá el viernes en líder del Partido Laborista, actualmente en el poder, antes de asumir el cargo de primer ministro el lunes tras reunirse con el rey Carlos III.

Será el quinto dirigente de Reino Unido desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

Starmer anunció su renuncia el 22 de junio tras perder la confianza de los legisladores laboristas a raíz de varios cambios de rumbo en la política interna que afectaron su popularidad.

Sin embargo, goza de gran estima entre muchos líderes extranjeros, entre otras cosas por su labor en relación con Ucrania y su compromiso con la OTAN.

Starmer, junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, ha ayudado a liderar los esfuerzos para establecer una fuerza de mantenimiento de la paz destinada a disuadir a Rusia en caso de que se alcance un acuerdo de paz.

El lunes, Reino Unido se sumó al préstamo de apoyo de la Unión Europea de 90.000 millones de euros (103.000 millones de dólares) para Ucrania.

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