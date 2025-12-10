Starmer y Frederiksen instan a líderes europeos a modernizar leyes sobre derechos humanos

2 minutos

Londres, 10 dic (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, han instado a los líderes europeos a modernizar la forma en que los Estados abordan la crisis migratoria ilegal en Europa y replantearse cómo se interpretan las leyes en materia de derechos humanos.

Los mandatarios hicieron esta observación en un artículo conjunto publicado este miércoles en el diario ‘The Guardian’, con motivo de una reunión internacional en Estrasburgo para abordar la modernización del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Starmer y Frederiksen reconocen que «el marco actual de asilo fue creado para otra era» y que «en un mundo con movilidad masiva, las soluciones de ayer no funcionan. Siempre protegeremos a quienes huyen de la guerra y el terrorismo, pero el mundo ha cambiado y los sistemas de asilo deben evolucionar con él».

«Debemos proteger nuestras fronteras para defender nuestras democracias», afirman los dos primeros ministros, y subrayan que la forma en «que abordamos la migración irregular es fundamental, y sabemos que la respuesta debe estar a la altura del desafío.»

«Hoy en día, millones de personas se desplazan no solo porque sus vidas corren peligro, sino porque desean un futuro mejor. Si no tenemos esto en cuenta, defraudaremos las necesidades de los verdaderos refugiados.», subrayan.

Los dos políticos hacen hincapié en que la mejor manera de luchar contra las «fuerzas del odio y la división es demostrar que la política convencional y progresista puede solucionar este problema».

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es visto por políticos que piden el control de la migración como un importante obstáculo a la hora de deportar a inmigrantes indocumentados en el Reino Unido.

El Partido Conservador británico y la formación populista de derechas Reform UK, en la oposición, han afirmado que abandonarán esa corte si llegan al poder.

El derecho a la vida familiar, consagrado en el artículo 8 del acuerdo, se utiliza a menudo como fundamento en causas judiciales para impedir las expulsiones. EFE

vg/cg